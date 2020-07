Osnabrück. Niedersachsens Tischtennisspieler können sich trotz der Corona-Krise voraussichtlich auf einen regulären Saisonbeginn einstellen. „Wir planen den Start der Saison zum gewohnten Termin Anfang September, vorausgesetzt, die Politik hat bis dahin durch eine neue Verordnung die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen“, erklärt René Rammenstein aus der Geschäftsstelle des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen (TTVN) auf Anfrage.

