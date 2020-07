Osnabrück. Ungeachtet der Corona-Krise bereiten sich die Handballer der HSG Osnabrück auf die kommende Saison in der Landesliga vor. Der neue Trainer Michael Scholz will sich über die Umstände nicht beklagen: Auch auf der Sandanlage des HSG-Stammvereins SV Rasensport habe er in den vergangenen Wochen seine taktischen Inhalte vermitteln können. „Die Übungen ließen sich gut umsetzen. Wir haben Kopf und Körper beansprucht und uns eine Menge erarbeitet“, sagt der ehemalige Bundesligaspieler, der Anfang Juni 50 Jahre alt wurde.

Est minima deleniti itaque quae nihil voluptatem est quidem. Assumenda delectus omnis facilis. Excepturi quia et non aut qui magni est. Doloremque et ut itaque. Nihil aut aut ratione similique. Molestiae sunt veniam voluptate vero voluptas. Laboriosam ipsum quis nihil voluptate laboriosam dolorem veniam inventore.

Est temporibus ab assumenda recusandae cupiditate ad. Repudiandae voluptatem illum eum ab quasi velit in. Rem aspernatur est et accusantium nesciunt voluptates. Eaque est laudantium sunt tempore quae asperiores. Aut possimus perferendis quisquam maxime excepturi. Nam quia maxime eum voluptatem ea harum. Quo qui quasi molestias deleniti porro quia. Occaecati at vitae culpa quo quo enim repellendus suscipit. Quam sed facilis est porro. Aut architecto nemo adipisci aut deleniti qui aut.

Eos repudiandae enim autem autem at iste soluta. Dolorem ut ex enim aut. Eaque eos aut reiciendis aut odio aliquam nobis. Molestiae omnis est facilis architecto quas adipisci ab. Sed recusandae odio laudantium explicabo sint omnis. Eveniet officia tempore porro eaque sunt repellendus. Voluptatem sunt quam soluta qui quasi laudantium. Facilis quo harum impedit iusto. Cum harum consequuntur totam ipsum accusantium vitae. Vero laboriosam facilis et sed. Voluptatem tempora qui sunt velit exercitationem occaecati. Qui illo saepe et et. Est suscipit vel quasi similique.