Osnabrück. Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband (NWVV) erwartet durch die Corona-Krise keine Verzögerungen für den Start der Saison 2020/21. Auch angesichts der angekündigten Freigabe des Mannschaftstrainings ab Montag könne die Spielzeit aller Voraussicht nach „wie gewohnt“ gegen Ende der Sommerferien beginnen, erklärte NWVV-Vizepräsident Patrik Zimmermann auf Anfrage.

