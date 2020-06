Georgsmarienhütte. Ein Bericht im Frühstücksfernsehen hatte Jonathan Turck aus GMHütte tief betroffen gemacht. Der 14-jährige Leistungsschwimmer ergriff entschlossen die Initiative. Aus der ersten Idee „Schwimmen für den guten Zweck“ wurde seine große Quadrathlon-Charityaktion am 2. Juli ab 10 Uhr für die Kinderhospizstiftung Löwenherz, der Patsy & Michael Hull Foundation und dem britischen National Health Service.

