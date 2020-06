Osnabrück. Die Prüfung der Umstände, Alternativen und rechtlichen Folgen hatte dreieinhalb Monate gedauert. Nun brauchte der Außerordentliche Verbandstag des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) nicht einmal die Länge eines Fußballspiels, um den Abbruch der sowieso fast schon in Vergessenheit geratenen Amateurfußballsaison 2019/20 zu verfügen. Die Folgen werden schnell klar. Die Auswirkungen des Beschlusses werden die Kicker aber noch lange beschäftigen – wohl über das Fußballjahr 2020/21 hinaus.

