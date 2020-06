Oma Enochs mit ihren Enkeln (3. v. l. Spencer Torkelson, rechts daneben Sophie und Emily Enochs).

Enochs

Zwickau/Osnabrück . Aktuell hat Joe Enochs alle Hände voll zu tun. Mit dem FSV Zwickau kämpft der langjährige Spieler und Trainer des VfL Osnabrück um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga. In den vergangenen Wochen ging Enochs’ Blick aber auch immer wieder in die US-amerikanische Heimat. Dort macht ein naher Verwandter groß von sich reden