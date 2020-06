Rieste. Es herrschte auch an diesem Wochenende weitestgehend Ruhe am Alfsee – wie so oft in diesen Tagen. Ohne die Corona-Pandemie hätten über 1000 Mountainbiker am vergangenen Samstag und Sonntag das Terrain übernommen bei ihrem 24-Stunden-Rennen, das zudem viele Fans anzieht. Ein bisschen Fahrerlager- und Radsport-Atmosphäre war dennoch zu spüren am See: Denn einige Sportler ließen es sich nicht nehmen, trotz der Rennabsage an den Alfsee zu kommen.

