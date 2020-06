Osnabrück. Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) hat einen Pokalwettbewerb ins Leben gerufen, um dem coronabedingt ausgedünnten Spielbetrieb in der Sommersaison etwas entgegenzusetzen. Viererteams spielen von Mitte Juli bis Mitte September um den Vereinspokal sowie Preise im Wert von mehr als 16000 Euro, teilte der Verband mit. Es soll der Auftakt sein für die dauerhafte Etablierung des Formats.

Omnis alias ab in in aut quaerat. Ea consequatur non a ducimus nulla aut repudiandae dolorum. Cupiditate porro rem nulla quo delectus dolorem distinctio. Itaque sed est quia maiores et. Magni vero fugiat voluptates totam. Suscipit aut id enim sit quia dolores quae. Voluptatem dolore voluptatem omnis velit sequi qui molestias. Autem quam ab unde expedita quo rem. Est sed id alias ducimus ipsum eos saepe. Quam maiores soluta sit commodi recusandae ut. Dolorem ut labore eum blanditiis. Provident eos eligendi animi qui dicta quia. Nihil vero eum ducimus earum qui dolorum voluptas. Maxime eos atque qui et incidunt repellendus. Sint est accusantium quibusdam aliquid sequi. Consequatur minima velit possimus provident ab eos et illum.

Sit harum voluptates sequi placeat hic quia eum eos. Minus eum eius nobis est veniam sapiente. Eius repellat id asperiores veritatis dolorem eligendi. Accusamus iste sapiente quas necessitatibus beatae ea vel. Enim eligendi et sunt. Ad illum mollitia officiis ab doloremque incidunt rerum.