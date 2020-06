Osnabrück. Die Laufserie um den Ossencross-Cup fällt in diesem Herbst wegen der Unsicherheiten im Zuge der Corona-Pandemie aus.

