Düsseldorf. Beachvolleyball ist aus der Corona-Pause zurück: Seit einer Woche läuft die neue Beach Liga in Düsseldorf. Mit dabei ist auch Christine Aulenbrock aus Bad Laer mit ihrer Partnerin Sandra Ferger aus Wuppertal. Sie sprangen kurzfristig für ein verletztes Top-Team ein und konnten so wichtige Matchpraxis sammeln.

