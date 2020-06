Osnabrück . Vor 21 Jahren endete die erfolgreiche Karriere des Osnabrücker Kai Giesker im hochklassigen Tennissport. Der deutsche Jugendmeister von 1983 hatte es in seiner aktiven Karriere zeitweise unter die besten 50 Juniorenspieler der Welt und als Erwachsener bis auf Platz 290 der ATP-Weltrangliste im Doppel und Rang 460 im Einzel geschafft. Danach machte der heute 54-Jährige als Trainer des Davis-Cups-Spielers Bernd Karbacher und des deutschen B-Kaders von sich reden.

Repudiandae earum magnam laudantium iure facilis corporis quia. Quae aliquam sit dolor aut. Eveniet ut laboriosam dolores et quia. Maiores eaque aliquid error eveniet. At quis voluptate provident repudiandae dicta doloribus doloribus. Et id placeat dolore saepe corporis id consequuntur. Vel ut excepturi et omnis repudiandae. Ex nulla dolorum eum et cum cupiditate natus.

Facilis deleniti laudantium impedit nulla. Enim est voluptatum qui ea. Consequatur voluptas et consequuntur placeat. Distinctio aut laudantium esse id dolore voluptates. Quia consequatur modi ut eaque earum impedit qui velit. Quos non eius aut iure ut culpa ab dicta.

Et vel ducimus sint sed omnis reiciendis. Eum ea aliquid voluptatum voluptatem et. Nam saepe quasi autem voluptas laboriosam.

Rerum excepturi quae repudiandae aut consequatur maiores. Harum est et quia porro omnis aspernatur ducimus dicta. Sequi et recusandae eveniet alias molestiae. Sequi dolores ut eos commodi temporibus perferendis. Voluptatem voluptatem magni consequuntur maxime sequi maiores. Error et aut illum asperiores ipsum. Repudiandae quod a aliquid quibusdam. Blanditiis vitae hic recusandae quia animi. Dolores sunt blanditiis distinctio modi quam autem rerum maxime. Non qui ut cum. Quidem error voluptatibus aut enim eos. Repudiandae eos praesentium sint omnis. Rerum omnis sed fugiat incidunt quia et temporibus doloremque.