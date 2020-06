Amateurfußball: Kreis- und Bezirkspokale werden beendet: Per Elfmeterschießen

Vom ominösen Punkt sollen die in der Pandemie stecken gebliebenen Pokalwettbewerbe auf Kreis- und Bezirksebene beendet werden. Foto: imago images/Hartenfelser

Peter Hartenfelser

Osnabrück. Die Idee ist revolutionär, klingt wie ein Spaß – wird im speziellen Jahr 2020 aber ernsthaft Einzug halten in den Amateurfußball auf Kreis- und Bezirksebene: Alle ausstehenden Partien der in der Corona-Pandemie stecken gebliebenen Pokalwettbewerbe werden wohl per Elfmeterschießen entschieden – und zwar hintereinander bei einem zentralen Event.