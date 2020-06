Osnabrück . Die Hoffnung auf die Austragung der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft war wegen der Corona-Pandemie fast am Minimum. Doch nach dem DLV-Antrag auf eine Sondergenehmigung für eine DM am 8./9. August in Braunschweig ist ein Quartett der Region wieder guter Dinge. Wobei der 3000-Meter-Hindernisläufer Jannik Seelhöfer erst später starten würde – denn Mittel- und Langstreckenläufe sieht der Verband im Konzept für Braunschweig unter den jetzigen Umständen nicht vor.

