Osnabrück. Der Spielbetrieb im Amateurfußball ist von der Corona-Krise bereits aus den Angeln gehoben worden. Nun haben die Kreisvorstände aus Stadt und Landkreis Osnabrück auf die anhaltende Ausnahmesituation reagiert und am Sonntagabend in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgegeben, dass die im Sommer geplante Fusion um ein Jahr verschoben werden soll.

