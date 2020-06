Osnabrück. Jeder läuft für sich, aber zusammen laufen alle für den guten Zweck: Mit einem virtuellen Spendenlauf hat die Hilfsorganisation „Help-Age“ rund 8000 Euro eingenommen, um in der Corona-Krise ihre Arbeit mitzufinanzieren. Die „Oma-Läufer“ Norbert Dulle und Manfred Blieffert, bekannt unter dem Spitznamen „Bleifrei“, absolvierten im Aktionszeitraum sogar alle vier angebotenen Strecken.

