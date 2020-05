Heimvorteil: Die Brüder Thilo (links) und Thore Meyer können dank ausgeliehener Judomatten ihr Training im heimischen Garten absolvieren.

Karen Meyer/Privat

Osnabrück. Viele Sportler sind in den vergangenen Tagen in einen Trainingsbetrieb zurückgekehrt, der zwar an Hygiene- und Abstandsregeln angepasst ist, aber schon einen leichten Anflug von Normalität erahnen lässt. Für einen Kontaktsport wie Judo ist das „noch in weiter Ferne“, sagt Trainer Teja Ahlmeyer – also müssen die Judo Crocodiles kreativ bleiben: Gürtelprüfungen werden in der Corona-Krise zum Beispiel per Video-Telefonat abgenommen.