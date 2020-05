Zum Amateurfußball in der Coronakrise: Der Fokus auf den Saisonabbruch ist falsch

Osnabrück. Warum braucht der Niedersächsische Fußballverband so lange, um zu entscheiden, wie mit der in der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison verfahren werden soll? Diese Frage nervt viele Amateurfußballer mit Blick auf andere Landesverbände, die schneller entschieden haben. Aber nur, weil diese Frage nervt, muss eine Entscheidung darüber nicht schneller kommen - außerdem ist sie nicht wichtig im Vergleich zu anderen Fragen, findet NOZ-Sportredakteur Benjamin Kraus.

