Lizenz erteilt: Die Girolive-Panthers dürfen weiter in der Basketball-Bundesliga auflaufen (Archivbild).

Helmut Kemme

Osnabrück. Die Basketball-Bundesliga der Frauen (DBBL) geht in der kommenden Saison aller Voraussicht nach mit den gleichen Mannschaften an den Start wie in der Spielzeit 2019/20, die wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste. Auch die Girolive-Panthers erhielten die Lizenz – mit Miniauflagen, wie der OSC erklärte.