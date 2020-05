Osnabrück. Uwe Niebusch und Heinz Schleibaum kennen ihre Rasenplätze in- und auswendig. Seit langem sorgen Niebusch beim TuS Glane und Schleibaum bei den Sportfreunden Lechtingen für ein gepflegtes Grün - und sprechen in der elften Folge der "Bolzplatzultras" darüber.

Worum geht´s?



Der Ball fängt so langsam wieder an zu rollen. Fußballtraining ist gemäß den Corona-Beschränkungen wieder möglich, allerdings anders als gewohnt. Lange durften die Kicker nicht auf den grünen Rasen - ganz anders: Platzwarte. Sie sorgten natürlich auch während der Corona-Pause dafür, dass ihre Plätze in bestem Zustand sind. "Unser Platz ist so gut wie nie zuvor", preist einer unserer Gäste sein Grün an.

Die Gäste

Heinz Schleibaum ist seit über 20 Jahren Platzwart der Sportfreunde Lechtingen und ein absolutes Urgestein des Klubs. Mit Hingabe kümmert er sich zum Teil um alle Rasenplätze in der Gemeinde Wallenhorst. "Das ist mein Leben", sagte Schleibaum unserer Zeitung bereits - und wiederholt es im Podcast erneut.

Uwe Niebusch ist fast sein ganzes Leben im TuS Glane aktiv. Erst selbst als Fußballer, später als Trainer und dann zusätzlich als Platzwart. Niebusch ist eng verwurzelt im Verein, der sich schließlich vor Kurzem doch für einen anderen Trainer seiner 1. Herren-Mannschaft entschied. Als Platzwart hilft er dem Verein aber nach wie vor.

Die beiden Gäste sprechen in der aktuellen Folge der "Bolzplatzultras" unter anderem über

den hervorragenden Zustand ihrer Plätze,

ihren ganz persönlichen Umbruch in den letzten Wochen und Monaten

und was sie von einer möglichen Fortsetzung der Saison halten.

Die nächste Folge

Die "Bolzplatzultras" erscheinen alle 14 Tage bei den Streamingdiensten Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts sowie hier auf noz.de.