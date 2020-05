Der Ball zappelt in den ersten Vereinen wieder im Netz. In allen Sportarten sind aber besondere Regeln und Empfehlungen im Training unbedingt zu beherzigen.

Osnabrück. Knapp 25 Vereine haben am Montag in harmonischer und zielgerichteter Atmosphäre an der zweiten Videosprechstunde des Kreissportbundes Osnabrück (KSB) teilgenommen. Diese drehte sich explizit um die Regeln bei der Rückkehr in den Vereinssport-Betrieb. Dabei wurde auffällig, dass sich alle Teilnehmer der großen Herausforderungen und Verantwortung voll bewusst sind – und zum nicht geringen Teil auch als eine besondere Belastung empfinden.