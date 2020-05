Wieder geöffnet: Der Sportpark Gretesch.

Alexander Kork/TSG Burg Gretesch

Osnabrück. Die Sportanlagen sind wieder geöffnet, Vereinssport ist in Niedersachsen auch in der Corona-Krise wieder erlaubt. Die ersten Athleten waren bereits am Mittwoch unterwegs. Viele Clubs brauchen noch etwas Vorlauf, um sich auf Abstands- und Hygieneregeln einzustellen, aber ab dem kommenden Montag nimmt der Trainingsbetrieb spürbar zu.