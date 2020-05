Foto des Monats: Was 2020 im Osnabrücker Regionalsport passiert ist CC-Editor öffnen

„Ich wollte im Fußball immer so weit kommen wie möglich“, sagt Imke Wübbenhorst. Ihre nächste Karrierestufe: die Regionalliga West. Die Sportfreunde Lotte verpflichten die 31-Jährige. Foto: Manfred Mrugalla

Mrugalla, Manfred

Osnabrück. Ob Judo, Turnen oder Leichtathletik: Sportler aus dem Osnabrücker Land sind in vielen Disziplinen vorne mit dabei. Welche Athleten in 2020 bislang Erfolge erzielt haben und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die regionale Sportszene hat, zeigen wir Ihnen in dieser Bildergalerie – zusammengestellt von Ihrer Sportredaktion.