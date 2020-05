Bergrennen: Am Uphöfener Berg bleibt es 2020 still CC-Editor öffnen

Nicht viel los sein wird am ersten Augustwochenende im Startbereich des Bergrennens - die Veranstaltung ist auf 2021 verschoben.

David Ebener

Osnabrück. Am ersten Wochenende im August verwandelt sich der Uphöfener Berg in Hilter-Borgloh immer in die größte Rennstrecke der Region. 52-mal hat das Internationale Osnabrücker ADAC Bergrennen des MSC Osnabrück jeweils Tausende Fans angelockt und ist mit der Zeit immer weiter gewachsen. In diesem Jahr wird es wegen der Corona-Krise am Uphöfener Berg allerdings still bleiben. Erstmals in seiner Geschichte fällt das Bergrennen aus.