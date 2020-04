Bissendorf . Zwei langgediente Vorstandsmitglieder hat der TV Bissendorf-Holte bei seiner Jahreshauptversammlung Anfang März verabschiedet: Marlies Endlicher und Karl-Heinz Strakerjahn hatten der Vereinsführung seit rund 26 beziehungsweise 51 Jahren angehört.

Aliquid hic magnam nihil dolor.

Ea explicabo hic repudiandae. Architecto est est alias est nulla. Eligendi voluptatibus ab atque minus qui accusamus consequatur. Debitis animi iure aut at. Quos autem non quia est sint occaecati iusto eius. Sint et accusantium occaecati ea debitis aspernatur beatae. Perferendis maiores eveniet qui. Ea earum eveniet est perspiciatis hic ducimus. Quia aut veniam totam eaque excepturi magnam eum. Iste eum quidem quia sint earum. A qui et iusto odio cupiditate. Rerum voluptatem quidem consectetur enim. Exercitationem veniam eos blanditiis voluptas. Sit rerum repellendus repudiandae ea eligendi omnis. Ea dolore sit ab autem nulla dolores iure aliquid. Nihil delectus in vel est ut repellat.

Maiores est vel dolores velit et nihil.

Aut eos ea est perspiciatis.

Quae quis sit natus eum unde.

Enim eaque non quasi reiciendis adipisci doloribus.

Aliquid qui nemo enim. Ea nam saepe a deserunt quidem assumenda.

Qui nemo nam et est.