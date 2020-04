Osnabrück. Bereits zum dritten Mal wurde Daniela Leitmann Anfang März von den Delegierten der hiesigen Stadtvereine beim Sportjugendtag für zwei Jahres als Vorsitzende der Sportjugend Osnabrück wiedergewählt. „Egal, ob es um einfache Fragen oder Möglichkeiten zur direkten Unterstützung geht: Wir wollen ein ganz wichtiger Ansprechpartner für alle Jugendlichen und Jugendfragen in den Osnabrücker Vereinen sein und auch darüber hinaus den Sport fördern“, sagt die 23-Jährige auch im Namen ihrer Vorstandskolleginnen Lisa Wittling, Melanie Müller und Lea Richter.

