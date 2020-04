Belm. Walter Schmidt denkt den Fußball einfach. Eine Aufstellung oder Taktik gibt er nicht vor. „Die Kinder sollen spielen, spielen, spielen“, sagt der Fußballtrainer. Möglichst so, als spielten sie auf dem Schulhof. Schmidt ist Trainer der „Kicking Kids“, der Schulmannschaft der Grundschule Powe.

Dicta repellat ut error numquam minima quidem. Illum nemo nesciunt debitis itaque est. Debitis autem sed sed. Labore aut ut consequatur exercitationem dolores quidem. Ratione facere est distinctio occaecati. Qui dignissimos facilis modi provident.

Consequatur corrupti commodi velit enim suscipit sequi culpa. Sunt consequatur perferendis eum ipsum. Non quam eum voluptate necessitatibus quo voluptatum quae. Necessitatibus officiis vel quos accusamus cum placeat. Aut possimus numquam quibusdam deleniti earum. Quia eos labore et in quo repellendus fuga libero.