Die Schläger weggelegt: Tischtennis wird in dieser Saison nicht mehr gespielt. Foto: imago images/HMB-Media

Osnabrück. Abgewartet wird nur noch in der Herren-Bundesliga – ansonsten haben der Deutsche Tischtennis-Bund und die Landesverbände die laufende Spielzeit in Deutschland an der Platte für alle Ligen und Altersklassen für beendet erklärt. Die Folge: Die Herren der Sportfreunde Oesede feiern den Klassenerhalt und die Frauen des SV Wissingen den Aufstieg.