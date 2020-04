OSC will wieder mit zwei Basketball-Teams in Bundesligen starten CC-Editor öffnen

Mit zwei Basketball-Teams will der Osnabrücker Sportclub in der kommenden Saison in der Frauen-Bundesliga antreten. Symbolfoto: Helmut Kemme

Osnabrück. Der Osnabrücker Sportclub will auch in der kommenden Basketball-Saison jeweils ein Team in der 1. und 2. Bundesliga der Frauen melden. Das hat OSC-Geschäftsführer Hendrik Witte auf Anfrage erklärt. Derweil schwelt in der Bundesliga ein Meister-Streit, weil zwei Vereine nicht gänzlich damit einverstanden waren, nach dem Saisonabbruch einen Meistertitel zu vergeben.