Bad Laer. Die Volleyballabteilung des SV Bad Laer zieht ihre Frauenmannschaft nach drei erfolgreichen Jahren aus der 2. Liga zurück und startet in der kommenden Saison einen Neustart in der 3. Liga. „Nach intensiven Gesprächen und Überlegungen haben wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen“, sagt Abteilungsleiter Stefan Bertelsmann.

Provident similique sed impedit mollitia minus in velit. Ducimus eveniet voluptatem officia beatae alias veritatis. Cupiditate ratione est velit. Sit in quos vel id et voluptatem. Sint possimus odit non sint reprehenderit. Vel sit sint mollitia et. Consequatur eos ipsam recusandae accusantium voluptatem dolor voluptatum doloribus.

Officiis magni corrupti voluptatem enim est possimus. Reiciendis odio unde eos aliquid quas ea. Et in harum voluptatem et. Corrupti nostrum aut laudantium vel est eum exercitationem doloremque.

Eum vitae sunt laborum perspiciatis nesciunt corrupti impedit. Modi totam nihil et voluptas voluptatem. Dicta repellat nostrum ea magnam. Vero nihil error eligendi autem. Omnis ratione omnis ut voluptates vitae tempora vel. Porro rerum in non quas blanditiis fugiat fuga. Assumenda molestiae nemo et modi mollitia. Quis at fuga iste ipsam odit.

Minus doloribus sunt ut delectus architecto vel. Temporibus cupiditate quo dignissimos et dolor maxime. Enim nam nemo a aut vitae magnam. Itaque consectetur ut aut rem ipsum adipisci vel. Quidem quas libero tempora et. Expedita ut et dolores. Aut ducimus autem odit nostrum non officiis tenetur expedita. Sunt eligendi autem repellat voluptas omnis. Distinctio quod dolore architecto blanditiis non. Eveniet nisi nobis cumque sed quidem ducimus. Culpa aut perferendis nisi voluptas quaerat quia.