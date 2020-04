Osnabrück. Zum ersten Mal in der Geschichte sind die Franz-Grammann-Gedächtnisspiele abgesagt worden. Wegen des Coronavirus wird das für den 21. Juni geplante Fußballturnier für G- und F-Junioren nicht stattfinden. Sowohl der Jugendausschuss des NFV-Kreises Osnabrück-Land als auch der Ausrichter TuS Berge bedauern diese Entscheidung, halten sie aber für die einzig richtige.

