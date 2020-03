Bissendorf. Teamgeist auch in Zeiten der Corona-Krise leben die E-Junioren-Fußballerinnen der Sportfreunde Schledehausen. Einen Facebook-Beitrag des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) griff die Mannschaft der Trainerinnen Carolin Peschel und Lena Hammecke für eine Aufforderung auf, die in diesen Tagen nicht oft genug getätigt werden kann: "Wir bleiben zuhause zum Schutz für dich und mich gemeinsam gegen Corona", so lautet ihr Appell auf einer gemeinsamen Collage.

