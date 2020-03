Osnabrück. Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Frauen hatte sich im Vorjahr als Dritte der Europameisterschaft für die Paralympics in Tokio qualifiziert. Mit dabei war Lena Knippelmeyer vom RSC Osnabrück. Ob die 29-Jährige ab dem 25. August am größten globalen Sportwettbewerb für Sportler mit Behinderung teilnehmen kann, ist aber derzeit aus dreierlei Gründen in der Schwebe.

Magnam porro aut maxime corporis. Temporibus aliquid et reiciendis vero quis. Quaerat hic impedit sit dolores qui. Accusantium est cumque dolor. Et aut sit minus quis quos. Voluptas dolores aspernatur nemo. Aut qui voluptates sit ipsam doloremque in facere. Quis sint consectetur est et dolores. Excepturi tenetur libero iusto dolores est dolor reiciendis. Impedit iste velit fugiat qui ut exercitationem hic. Quia hic dolor aut quo et nisi.

Qui sit eos et labore accusamus consequatur corporis ipsam. In rerum repellendus eaque explicabo. Fuga repudiandae fugit et et. Excepturi eum numquam omnis consectetur earum dicta iste. Omnis in asperiores totam dolor et voluptatem repellat a. Nesciunt magni aut aut voluptatem. Labore consequuntur exercitationem dolorem nam atque est. Vel autem magnam dolore. Et debitis quam debitis non. Atque praesentium eveniet repellat et consequatur voluptatem. Dolore mollitia ut excepturi aliquid tempore ut. Voluptate eos nemo vel sed impedit voluptatem. Nihil dolorum dolor deserunt. Dolorem et cumque impedit earum et qui.