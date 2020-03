Osnabrück. Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat Auf- und Abstiegsregelungen nach dem Saisonabbruch in den 3. Ligen und Regionalligen bekannt gegeben. Demnach steigen die Frauen des VC Osnabrück als Spitzenreiter der Regionalliga wie erwartet in die 3. Liga auf. "Meister" dürfen sie sich aber nicht nennen.

