Das Reitstadion auf dem Hof Kasselmann bleibt Ende April leer: Horses & Dreams 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Archivfoto: David Ebener

Osnabrück. Kein "Horses & Dreams", kein Landesturnfest in Oldenburg, keine Fußball-Pfingstturniere in Hollage, Harderberg und der Niedermark, Volksläufe fallen aus: Die Coronavirus-Pandemie hat den Sport in Stadt und Landkreis Osnabrück sowie dem Umland im Griff. Ein Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).