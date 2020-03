Osnabrück. Der Ball ruht auf den niedersächsischen Fußballplätzen. Am vergangenen Freitag setzte der Niedersächsische Fußballverband (NFV) den Spielbetrieb bis zum 23. März aus. Jetzt verlängerte der Verband die Generalabsage aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus.

