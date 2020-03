Osnabrück. „Und auf einmal: Bumm, Ende“ – Mario Zurkowski sagt diese fünf Worte mit Fassung, aber eigentlich kann es der Trainer der Girolive-Panthers immer noch nicht richtig fassen, dass die Saison der OSC-Frauen in der Basketball-Bundesliga der Frauen seit Donnerstag beendet ist. Er und seine Spielerinnen sind gefangen: Zwischen dem Verständnis, dass im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auch drastische Maßnahmen notwendig sind. Und der tiefen Enttäuschung, dass sie den eigentlichen Höhepunkt der Saison nicht erleben werden.

