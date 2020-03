Der Ball ruht: In Niedersachsen ist die Basketball-Saison beendet. Das gilt auch für die Frauen-Bundesligisten des Osnabrücker Sportclubs, wo unser Symbolbild entstand. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. Und plötzlich ist sie da: Die große Leere nach dem vorzeitigen Saison-Aus. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, beendete die Basketball-Bundesliga der Frauen (DBBL) vorzeitig den Spielbetrieb in den beiden höchsten deutschen Spielklassen und damit auch für die Girolive-Panthers und die Panthers-Academy. Der niedersächsische Basketballverband beschloss, dass im ganzen Land die Saison beendet ist. Für die Volleyballerinnen des SV Bad Laer endete die Spielzeit in der 2. Bundesliga am Donnerstag ebenfalls abrupt. Die Basketballer der Artland Dragons sind in der ProA vorerst im Wartestand. Auch Niedersachsens Handballer dürfen noch auf eine Fortsetzung der Saison hoffen.