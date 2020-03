Osnabrück. Die Basketballspiele der Girolive-Panthers und der Panthers-Academy Osnabrück finden nicht statt. Der weitere Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga wird abgesagt.

"Angesichts der aktuellen Lage bezüglich des COVID–19 Virus beenden wir den Spielbetrieb der 1. und 2. Damen Basketball-Bundesligen ab sofort", heißt es in einer Mitteilung.

Damit sind nicht nur die Spiele der Panthers (Samstag gegen Göttingen) und der Academy (Sonntag gegen Opladen) betroffen, sondern auch das Final Four der DBBL am 21. und 22. März 2020 in Keltern. "Die Entwicklung der gegenwärtigen Situation verlangt von uns diese verantwortungsbewusste Entscheidung in Verantwortung für unsere Gesellschaft", heißt es weiter. „Das Wohlergehen der Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Funktionäre und Fans und aller weiteren Beteiligten stehen für uns dabei im Vordergrund."