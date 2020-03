Ohne ihre Fans im Rücken spielen die Girolive-Panthers um Brittany Carter (beim Wurf) am Samstag gegen Göttingen. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt für zahlreiche Absagen von Großveranstaltungen in der Region. Jetzt sind auch die Girolive-Panthers betroffen. Das Heimspiel der Osnabrücker Bundesliga-Basketballerinnen am Samstag wird ohne Zuschauer ausgetragen, genau wie das der Panthers-Academy in der 2. Bundesliga am Sonntag gegen Opladen.