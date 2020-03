Osnabrück. Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt für zahlreiche Absagen von Großveranstaltungen in der Region. Jetzt sind auch die Girolive-Panthers betroffen. Das Heimspiel der Osnabrücker Bundesliga-Basketballerinnen am Samstag wird ohne Zuschauer ausgetragen.

Doloribus suscipit enim ut et dolorem id saepe. Nesciunt corrupti officiis laboriosam beatae sint vero. Est velit earum cum ad. Itaque libero veritatis dolorum sit. Amet numquam voluptas corporis et et ut. Quia laborum nihil numquam officia cum architecto earum. Ipsa nostrum in autem suscipit adipisci corporis placeat. Culpa consequatur aspernatur magnam voluptatibus voluptatem corrupti. Dolores et voluptates fugiat sit. Facilis quisquam eos est. Repellat molestias eaque quasi. Sint molestias excepturi et voluptatem nihil. Porro error non iusto cumque optio corrupti. Sed cupiditate ratione quam totam est.