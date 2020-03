Maß genommen: Louis Kamp (am Ball) traf sechsmal beim Bissendorfer Sieg gegen Elsfleth. Foto: Stefan Gelhot

Bissendorf. 20 Minuten vor dem Ende führte der Tabellenletzte der Handball-Oberliga aus Elsfleth noch mit 15:14 beim TV Bissendorf-Holte. Eine Auszeit brachte die Wende. „Wir mussten unsere Mannschaft ordentlich wachrütteln,“ erklärte Bissendorfs Trainer Karl-Heinz Klenke, „denn unsere Abschlüsse kamen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit nicht so wie erhofft“.