Strahlemänner: Linus Vennemann, Erik Siemer und Nils Huhtakangas (von links) holten Silber. Foto: Torben Flatemersch

Sindelfingen. Silber für die Mannschaft der LG Osnabrück in der U23 und ein überzeugender vierter Rang von Jannik Seelhöfer (SC Melle) in seinem ersten Wettkampf im Männerbereich: Die Cross-DM in Sindelfingen brachte aus regionaler Sicht starke Ergebnisse.