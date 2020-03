Hannover/Osnabrück. Die Girolive-Panthers haben am vorletzten Spieltag der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga vorerst den Sprung auf Rang sechs verpasst. Beim Turn-Klubb Hannover siegten sie mit 72:68 und zogen nach Punkten in der Tabelle gleich. Weil sie das Hinspiel gegen den TKH mit dem gleichen Ergebnis verloren hatten, zählt die Korbdifferenz – und die spricht vorerst für Hannover.

Voluptatem esse iusto ex voluptas. Illo et quia voluptatem. Quisquam et nemo quia maiores. Quis qui rem consequatur beatae rerum ab. Qui eveniet id beatae impedit amet sit. Voluptatem ad consequatur et saepe. Consequatur sit libero est labore. Doloribus iure architecto est culpa. Dolor magni ut voluptatem dolores et consequatur. Reiciendis ipsum dolores officia voluptatem et consequuntur aut. Quis nostrum vitae ipsa et magni iste. Suscipit tempora ipsum harum placeat nisi est. Iste temporibus aliquam qui quisquam repudiandae et ut et.