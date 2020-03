Osnabrück. Die Attacken von Marburg und Heidelberg haben die Girolive-Panthers abgewehrt. An diesem Samstag (19 Uhr) gehen Osnabrücks Bundesliga-Basketballerinnen selbst in den Angriffsmodus über. Beim Turn-Klubb Hannover haben die OSC-Frauen die letzte Gelegenheit, ihre Platzierung vor den Playoffs zu verbessern.

