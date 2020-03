Cloppenburg . Bei den Finalkämpfen der Weser-Ems-Meisterschaften im Boxen in Cloppenburg gingen drei Titel in die Region: Während Danny Klos (SV Rasensport) und Marcel Sitner (TuS Bersenbrück) klare Punktsiege feierten, gelang Justin Vicente vom Osnabrücker SC ein spektakulärer K.o.-Sieg.

