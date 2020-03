Osnabrück. Ob auf Natur- oder Kunstrasen: Es geht um die Meisterschaft in der Kreisliga Stadt zwischen dem Osnabrücker SC und dem SV Hellern. In der sechsten Folge der "Bolzplatzultras" sprechen wir mit zwei Protagonisten, die sich auch mit den unterschiedlichen Untergründen auskennen.





Worum geht´s?

Manche haben ihn und freuen sich, manche hätten gerne einen, die anderen wollen ihn gar nicht - den Kunstrasen. Im Amateurfußball fallen in jedem Jahr etliche Spiele in den Wintermonaten aus, weil das Wetter und die Platzverhältnisse kein gepflegtes Spiel zulassen. Wir diskutieren über die Argumente für und gegen das künstliche Grün. Außerdem sprechen wir mit unseren Gästen über den Meisterkampf in der Kreisliga Stadt - wenn es denn noch einen gibt.

Die Gäste

Tim Stein ist mit einem klaren Ziel in die Saison gegangen. Der Trainer des Osnabrücker SC will Meister werden und in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen. Und es sieht gut aus: Nur zwei Punkte hat der OSC in der Hinrunde liegen gelassen - gegen die Mannschaft des zweiten Gastes. Felix Zimmermann ist Torwart und Co-Trainer des SV Hellern. Der Bezirksliga-Absteiger steht auf Rang zwei der Kreisliga Stadt und hat einen bewegten Winter hinter sich.

Die beiden Gäste sprechen in der aktuellen Folge der "Bolzplatzultras" unter anderem über

die "gute Sache" Kunstrasen,

das "Endspiel" um die Meisterschaft zwischen dem OSC und Hellern und

welchen Spieler sie gerne in ihrem Team hätten.

Die nächste Folge

Die "Bolzplatzultras" erscheinen alle 14 Tage bei den Streamingdiensten Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts sowie hier auf noz.de.