Osnabrück. Die Zweitliga-Basketballerinnen der Panthers-Academy haben mit großem Kämpferherzen und unverwüstlicher Beharrlichkeit die Krofdorf Knights verdient mit 69:64 besiegt. Nach langer Durststrecke und vielen vergeblichen Anläufen feierten sie ihren fünften Sieg im 17. Anlauf. Damit beschließt die Academy auch nach dem letzten Heimspiel gegen BBZ Opladen am 15. März die Saison auf Tabellenplatz neun. Trotz des Erfolgs am Sonntagnachmittag müssen die Osnabrückerinnen in die Abstiegsrunde.

