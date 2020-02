Osnabrück. Es ist eine trügerische Ausgangslage: Um die Playoffs in der Basketball-Bundesliga zu erreichen, könnten sich die Girolive-Panthers bei den Bascats Heidelberg (Sa., 17.30 Uhr) sogar eine Niederlage mit weniger als sechs Punkten leisten, aber „das wollen wir natürlich nicht“, sagt Jenny Strozyk bestimmt und hat andere Ziele: „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen.“

