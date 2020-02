Osnabrück. Gäbe es einen Schönheitspreis in der Basketball-Bundesliga, würde es der 77:63-Sieg der Girolive-Panthers gegen den BC Marburg wohl nicht in die engere Auswahl schaffen. Das war aber nachrangig, weil der zweite Erfolg der OSC-Frauen im Jahr 2020 trotz einiger Schwächephasen immer noch deutlich ausfiel – und einen großen Schritt Richtung Playoffs bedeutete.

