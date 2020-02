Schlüsselszene: Fabian Dammermann (4. von links) gerät wie einige seiner Kollegen ins Straucheln, kann aber unbeschadet den Lauf fortsetzen. Aus dem Rhythmus gerät er dennoch. Foto: Torben Flatemersch

Leipzig. Die Enttäuschung war am Sonntagnachmittag natürlich sehr groß. Und auch in den nächsten Tagen wird Fabian Dammermann wahrscheinlich immer wieder mal darüber nachdenken, was im 400-Meter-Endlauf bei der Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaft in der ausverkauften Arena Leipzig alles schiefgelaufen ist.